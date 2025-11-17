El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la niebla y la bruma se harán más evidentes, reduciendo la visibilidad en algunas áreas. Esto es especialmente relevante para los conductores, quienes deben extremar las precauciones en las carreteras. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. La temperatura ascenderá gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es del 45% en las primeras horas y disminuye a un 10% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre y a la sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas nocturnas, lo que sugiere que la noche será tranquila, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.