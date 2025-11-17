El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy en Vigo, 17 de noviembre de 2025, se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de los vigueses. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente nuboso, con una probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se estima una probabilidad de precipitación del 35%. A medida que avance la mañana, la situación mejorará ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto durante las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados . A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 94% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se aclare, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevé que el cielo esté despejado. Esto permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:11, ideal para paseos al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas podría reactivarse en la noche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un periodo de mejora hacia la tarde, donde las temperaturas serán más agradables. Se recomienda a los vigueses estar preparados para un día variable, con un abrigo a mano y la posibilidad de disfrutar de un atardecer despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.