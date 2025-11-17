El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variado que comenzará con condiciones nubosas y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, aunque la cantidad de lluvia prevista es baja. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán gradualmente. La temperatura oscilará entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío y humedad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día progresa.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se despeje, con temperaturas que alcanzarán hasta los 18 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con cielos despejados, ofrecerá un respiro a los habitantes de Valga, permitiendo disfrutar de un tiempo más agradable. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta disminuyen a lo largo del día, aún existe un 30% de probabilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que mantengan precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . El viento, que se mantendrá en dirección noreste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando el 90% hacia el final del día.

En resumen, Valga experimentará un día de contrastes, comenzando con condiciones inestables y culminando en un ambiente más despejado y cálido por la tarde. Los residentes deben estar preparados para cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.