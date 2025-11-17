El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo predominantemente despejado, con algunas brumas y nieblas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable para los residentes y visitantes de la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 92% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante la tarde. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula a lo largo del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. En las horas más activas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor del día. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 34 km/h, especialmente en las zonas más expuestas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. La visibilidad será buena, aunque se recomienda precaución en las primeras horas debido a la niebla que podría afectar la conducción.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, pasear por el centro de la ciudad o participar en actividades al aire libre. Los residentes pueden aprovechar este clima favorable antes de que lleguen las condiciones más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.