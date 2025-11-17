El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Tomiño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. La temperatura al inicio del día rondará los 11 grados , con una humedad relativa alta del 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso en las horas de la tarde. A pesar de esta mayor cobertura, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 50% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque se espera que no se registren acumulaciones significativas, ya que la precipitación prevista es de solo 0.1 mm.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a noreste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura, especialmente al caer la tarde.

La tarde será más fresca, con temperaturas que descenderán a 17 grados hacia las 14:00 horas y que continuarán bajando hasta los 12 grados en las últimas horas del día. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 78% hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:12, el cielo se mantendrá cubierto, aunque sin expectativas de tormentas o precipitaciones significativas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el día transcurra sin mayores contratiempos meteorológicos, permitiendo disfrutar de un ambiente otoñal típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.