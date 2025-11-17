El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, con un 40% de probabilidad de precipitación y tormenta en este periodo. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y para el resto del día, se anticipa un tiempo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la mañana a un 58% por la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% después de las 7 de la mañana, lo que sugiere que el resto del día será seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible en esta época del año.

Los amaneceres en esta época son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:27, y el ocaso previsto para las 18:11, lo que brinda a los residentes de Soutomaior la oportunidad de disfrutar de un día con luz natural durante varias horas. En resumen, hoy se presenta como un día variado, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas ligeras, pero que rápidamente dará paso a un tiempo más despejado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.