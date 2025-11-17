El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío y la posibilidad de condensación en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla persista hasta las 8 de la mañana, cuando comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 12 grados a media tarde y llegando a un máximo de 15 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea baja, con un 0% de posibilidad de lluvia después de las 8 de la mañana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% durante las primeras horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos ligeros.
La tarde se presentará más despejada, con cielos poco nubosos y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán rápidamente, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla durante la noche.
En resumen, Silleda experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo denso y húmedo que dará paso a momentos más despejados en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir en las primeras horas del día debido a la niebla y que se preparen para un descenso de temperatura al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
