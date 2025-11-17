El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, se espera un estado de cielo cubierto con una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas, aunque se espera que esta disminuya a cero en las siguientes franjas horarias.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto hasta aproximadamente las 05:00 horas, momento en el que comenzará a despejarse. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de un descenso en la humedad, que se espera que baje al 70% en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h desde el noreste en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 15:00 y 16:00 horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un ambiente tranquilo para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se caracterizará por un inicio fresco y cubierto, con la mejora del tiempo hacia la tarde, donde se espera un tiempo más soleado y temperaturas agradables. Sin embargo, es importante estar atentos a las rachas de viento que podrían afectar la sensación térmica y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.