El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían presentarse en diferentes momentos, aunque la cantidad de precipitación será mínima, con valores que rondan los 0.1 mm.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 9 y los 19 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a primera hora, mientras que en las horas centrales del día se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día.

La humedad será un factor importante a lo largo de la jornada, con niveles que se mantendrán entre el 64% y el 98%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 55% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día, que irá disminuyendo a medida que avance la jornada. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y algunas lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.