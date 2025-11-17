El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 55% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y no se anticipan precipitaciones significativas durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:26, mientras que el ocaso será a las 18:11, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja llevar ropa de abrigo si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el tiempo mejore a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.