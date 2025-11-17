El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 15% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde, con cielos despejados a partir de las 11 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 10 grados, mientras que por la tarde se espera un aumento gradual, alcanzando hasta 18 grados en su punto más alto.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo se despejará completamente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, promete terminar con cielos despejados y temperaturas agradables. En resumen, Ribadumia experimentará un día variable, con un inicio húmedo y un final más despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.