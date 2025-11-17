El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 40%. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a cielos despejados desde las 08:00 hasta las 23:00.
La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que el pico de calor se alcanzará en la tarde, alrededor de las 16:00, con un máximo de 19 grados. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00 y subiendo hasta un 97% a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento moderado puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en un 40% durante la mañana, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser inestables, la tarde y la noche ofrecerán un tiempo más tranquilo y despejado.
En resumen, Redondela experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y posibilidades de lluvia, pero con una clara mejora hacia la tarde, donde se disfrutarán de cielos despejados y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
