El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de tormenta y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera durante el periodo inicial, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones mejoren, con un predominio de cielos despejados a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la mañana, con 9 grados, mientras que por la tarde se espera que suba hasta los 18 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, las condiciones mejorarán, haciendo que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día variable, llevando ropa adecuada para el frío matutino y considerando la posibilidad de un abrigo ligero para la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 30% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a cero en el transcurso del día, lo que sugiere que las lluvias serán mínimas y es poco probable que afecten las actividades diarias. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la mañana.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y frescos, pero con una notable mejora hacia la tarde, donde se espera disfrutar de un tiempo más despejado y templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.