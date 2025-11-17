El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una combinación de nubosidad y posibilidades de tormenta. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las tormentas disminuyan. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Durante la tarde, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con cielos que se despejarán en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , lo que proporcionará un respiro en comparación con la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere que la mayor parte de la precipitación se concentrará en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, Pontecesures experimentará un día variable, con tormentas en la mañana, un leve respiro en la tarde y cielos despejados por la noche. Es recomendable estar preparado para cambios rápidos en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.