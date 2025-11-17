El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla persistente, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo mayormente despejado. A partir de las 11 de la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 12 grados a mediodía y llegando hasta los 19 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá una sensación más confortable a medida que el día avanza.

Sin embargo, a pesar de la mejora en las condiciones de visibilidad y el aumento de la temperatura, existe una probabilidad del 60% de precipitaciones ligeras en la franja horaria de 1 a 7 de la tarde. Esto podría manifestarse en forma de lloviznas, aunque se espera que no sean significativas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos breves, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a dispersar la humedad acumulada en el aire.

Hacia el final de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol se asomen antes del ocaso, que ocurrirá a las 18:10. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, Ponteareas experimentará un día con niebla matutina, seguido de un tiempo más despejado y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas y que disfruten del tiempo más cálido a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.