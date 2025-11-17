El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad. A medida que avance el día, la bruma se hará más evidente, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados durante las horas más frías. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 16 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro ante el frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% al final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 45% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene en un 45% al inicio del día, lo que sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para condiciones cambiantes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición antes del ocaso, que se producirá a las 18:10. Esto ofrecerá un cierre de jornada más agradable, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de contrastes, con un inicio fresco y cubierto, seguido de una tarde más templada y despejada, aunque siempre con la posibilidad de que la lluvia haga acto de presencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.