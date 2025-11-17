El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica que el aire estará bastante saturado de humedad.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero se prevé que las condiciones mejoren hacia el mediodía, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 17 grados . La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando a niveles del 71% en la tarde, lo que permitirá que el sol se sienta más cálido.
El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se anticipa que las rachas máximas de viento alcancen hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 30% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado de apenas 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se tornará más agradable.
La tarde se presentará con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados .
El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes y algo de inestabilidad, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable. En resumen, Poio experimentará un día variado, con un inicio fresco y nublado, seguido de un periodo más cálido y despejado, ideal para disfrutar del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
