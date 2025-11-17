El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica que el aire estará bastante saturado de humedad.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero se prevé que las condiciones mejoren hacia el mediodía, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 17 grados . La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando a niveles del 71% en la tarde, lo que permitirá que el sol se sienta más cálido.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se anticipa que las rachas máximas de viento alcancen hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 30% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado de apenas 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se tornará más agradable.

La tarde se presentará con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados .

El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes y algo de inestabilidad, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable. En resumen, Poio experimentará un día variado, con un inicio fresco y nublado, seguido de un periodo más cálido y despejado, ideal para disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.