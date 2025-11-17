El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán, y se prevé que el cielo permanezca despejado durante gran parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se espera alcanzar los 16 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 80% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, se prevé un ligero riesgo de lluvia escasa en las primeras horas, con un 50% de probabilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, aunque es poco probable que se materialice.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol y las temperaturas suaves que se esperan a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.