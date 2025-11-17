El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará ligeramente, alcanzando un estado de nubosidad variable, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

El viento será un factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Predominará la dirección noreste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los visitantes y residentes que tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas al viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante el día, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y sin eventos climáticos adversos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que el sol brille con fuerza antes de su ocaso a las 18:13. Este será un momento ideal para disfrutar de un paseo al atardecer, ya que la temperatura comenzará a descender suavemente, creando un ambiente agradable para finalizar el día. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.