El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 00:00 y las 04:00, con una probabilidad de precipitación del 55%. La cantidad de lluvia prevista es mínima, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm.

A medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente. Desde las 05:00 hasta las 23:00, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se prevé una temperatura de 18 grados. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, con 12 grados en la madrugada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 84% a las 00:00 y manteniéndose en torno al 80% durante la mañana. Sin embargo, se espera que esta disminuya a medida que el día avanza, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 55% durante las primeras horas, pero se espera que disminuya a cero a partir de las 07:00, lo que sugiere que las condiciones se estabilizarán rápidamente. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Los amaneceres en O Rosal se producirán a las 08:27, mientras que el ocaso será a las 18:12, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.