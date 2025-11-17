El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura en este periodo oscilará entre los 11 grados, lo que sugiere que es recomendable llevar abrigo si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con un cielo muy nuboso que podría limitar la visibilidad. La probabilidad de precipitación es del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta la tarde.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más templado, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio a la sensación de frío, aunque la brisa puede ser más notable en las zonas abiertas. Durante la tarde, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille y que la temperatura se eleve un poco más, aunque las nubes seguirán presentes en el horizonte.

En cuanto a la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro a las 18:11. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día con cielos nublados y temperaturas frescas, con algunas posibilidades de lluvia en la mañana, pero mejorando hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que disfruten de paseos al aire libre podrán aprovechar el sol en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.