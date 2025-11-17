El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana. La previsión indica que el cielo estará cubierto con lluvia escasa durante el periodo inicial, con una probabilidad de precipitación del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 18°C a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12°C, descendiendo a 11°C en la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18°C en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% y bajará a un 66% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la costa, donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere que el tiempo será estable durante la mayor parte del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana, cuando la lluvia ligera podría hacer acto de presencia.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque se anticipa algo de lluvia en la mañana, el tiempo mejorará a medida que avance el día, ofreciendo oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno fresco y revitalizante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.