El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos muy nubosos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, se espera un 40% de probabilidad de precipitación, lo que podría traducirse en ligeras lluvias, aunque la cantidad acumulada será mínima, con un pronóstico de solo 0.1 mm.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto durante las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 3:00, cuando la nubosidad será más densa. Sin embargo, a partir de las 4:00, se prevé que el cielo comience a despejarse, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 93% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 70% hacia las 23:00. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y soleado. Las condiciones mejorarán notablemente, lo que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la noche.

En resumen, Nigrán experimentará un inicio de jornada con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un cambio hacia un tiempo más despejado y cálido en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.