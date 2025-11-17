El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta y lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 93% al inicio del día, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y menos pesado. Sin embargo, se mantendrá una ligera brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 17 grados . El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. La humedad relativa continuará disminuyendo, alcanzando niveles del 64% hacia las 5 de la tarde. A pesar de la mejora en las condiciones, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% hasta la 1 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:11. La brisa del norte se mantendrá, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un inicio inestable con posibilidad de tormentas y lluvias escasas, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado y cálido durante la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.