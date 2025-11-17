El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la jornada, la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados en la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que la temperatura suba, la humedad se estabilizará, proporcionando un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.
En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas, con un pronóstico de 0 mm de precipitación durante el día. Sin embargo, hay una probabilidad del 30% de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas lluvias ligeras o brumas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco y agradable.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable que los residentes y visitantes de Moraña se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.
El estado del cielo será mayormente despejado, con algunas nubes en la mañana, pero se espera que estas se disipen a medida que avance el día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro, ideal para actividades al aire libre.
En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar del entorno natural, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
