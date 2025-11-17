El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se presentará con bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, especialmente en los periodos de 00:00 a 03:00, con temperaturas que rondarán entre los 11 y 10 grados .

A partir de las 04:00, el cielo se tornará cubierto, aunque las probabilidades de lluvia serán escasas, con precipitaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados durante la mañana, lo que puede resultar en un día fresco y húmedo.

Durante la tarde, a partir de las 12:00, se prevé un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol brille en la mayor parte de la tarde. Sin embargo, la bruma podría regresar en algunos momentos, especialmente hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 74% hacia las 18:00.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en los momentos más intensos, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente al caer la tarde.

Las probabilidades de precipitación son bajas durante el día, con un 55% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, pero se espera que esta disminuya a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán notablemente hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un ambiente más soleado y agradable.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y húmedo, con bruma en las primeras horas, seguido de un despeje gradual y temperaturas más cálidas por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un inicio de jornada fresco, pero que aprovechen la mejora en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.