El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de tormenta. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 40% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de chubascos, no se anticipa una acumulación significativa de agua.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 6 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren gradualmente. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados hacia las 3 de la tarde. El cielo se despejará en gran medida, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque las condiciones para la lluvia serán mínimas. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro, con el ocaso previsto para las 18:11. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia el final del día.

En resumen, Moaña experimentará un día variable, comenzando con cielos nublados y una ligera posibilidad de lluvia, pero mejorando hacia la tarde con temperaturas agradables y cielos despejados. Se recomienda a los residentes estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la expectativa de disfrutar de un tiempo más favorable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.