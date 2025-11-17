El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento soplará del sureste a una velocidad de 2 a 3 km/h, aumentando ligeramente en la mañana.

Durante la tarde, el tiempo mejorará gradualmente. A partir de las 12 del mediodía, el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados a la 1 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 76% a las 1 PM. El viento cambiará de dirección, soplando del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados a las 3 PM, con cielos despejados y una humedad relativa que bajará al 65%. Este clima despejado se mantendrá hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:10. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 7 PM y bajando a 12 grados hacia las 11 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y clara.

En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un inicio nublado y potencialmente tormentoso, seguido de una mejora significativa en las condiciones climáticas a medida que avanza la tarde, ofreciendo un tiempo agradable para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.