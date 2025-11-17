El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de tormenta y lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera durante el periodo inicial, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, aunque se espera que la lluvia se disipe, dejando paso a un día mayormente despejado.

La temperatura experimentará ligeras variaciones a lo largo del día, comenzando en 11 grados y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas. La tarde se presentará más templada, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, puede ser notable, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 25% durante las primeras horas del día, disminuyendo a cero en el transcurso de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia al inicio, el resto del día se mantendrá seco, lo que permitirá que los residentes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará completamente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La temperatura descenderá a 10 grados en las horas nocturnas, y la humedad comenzará a estabilizarse, ofreciendo un cierre de jornada más cómodo.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un inicio nublado con posibilidades de lluvia, seguido de un tiempo más despejado y templado en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.