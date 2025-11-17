El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura inicial se situará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 95%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente. A partir de la primera mitad del día, el cielo permanecerá nublado, aunque las probabilidades de precipitación disminuirán. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 grados , y la humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta, alcanzando un 98% en las horas más frescas.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, con temperaturas que ascenderán hasta los 18 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad, que se espera que baje a un 62% hacia el final de la jornada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las probabilidades de tormenta y precipitación se mantienen en un 25% durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie a dirección noreste, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento de la temperatura.

En resumen, Marín experimentará un día con cielos nublados y temperaturas frescas al inicio, mejorando hacia la tarde con cielos más despejados y temperaturas más agradables. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las probabilidades de lluvia y tormenta, aunque bajas, no deben ser descartadas. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:11, marcando el final de un día variable en el que la naturaleza mostrará su carácter cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.