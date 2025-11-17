El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una mezcla de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque las nubes continuarán dominando el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 50% de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan secas durante la tarde y la noche. Las lluvias acumuladas podrían ser mínimas, con un estimado de 0.1 mm en las primeras horas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones climáticas extremas.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para un día de temperaturas frescas y viento moderado, manteniendo la precaución ante la posibilidad de niebla y bruma.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
