El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de sol y cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados , lo que sugiere un tiempo fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 80% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aunque se espera que no se registren acumulaciones significativas. La lluvia es poco probable en el resto de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:11, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y bonito. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que es ideal para quienes deseen salir a caminar o explorar la belleza natural de la isla.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.