El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:27. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la tarde, pero sin que esto implique un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 62% y el 89% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa del noreste ayudará a mitigar este efecto. La velocidad del viento variará, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 45% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana, que irá disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de alguna llovizna ligera, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en áreas abiertas, donde las rachas pueden ser más intensas. En resumen, A Guarda disfrutará de un día agradable, con temperaturas suaves y un cielo que, aunque variará en nubosidad, permitirá disfrutar de momentos soleados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.