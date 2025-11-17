El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante el periodo de 00:00 a 07:00. La probabilidad de precipitación en este intervalo es del 40%, lo que sugiere que los habitantes podrían experimentar algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean significativas.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto hasta aproximadamente las 10:00, cuando comenzará a despejarse. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 grados, con una ligera tendencia a bajar a 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor y un ambiente algo pesado.

El viento, que soplará principalmente del este y noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 15:00. El cielo se despejará considerablemente, ofreciendo un respiro de sol que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 70%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más denso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente contemplar el firmamento.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidad de lluvia, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las primeras horas del día, pero también aprovechar el buen tiempo que se espera más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.