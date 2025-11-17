El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con episodios de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 8 grados durante la madrugada, con una humedad relativa del 100%, lo que acentúa la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La probabilidad de precipitación es moderada, alcanzando un 55% en las primeras horas del día, aunque las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de las 4 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la posibilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad entre las 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados .

En la noche, el cielo se despejará en gran parte, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, aunque aún se prevén algunas nubes dispersas. La temperatura mínima se espera que baje a 8 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 96% hacia el final del día.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda precaución en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.