El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de la madrugada. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. La niebla y la bruma serán predominantes en las horas matutinas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A partir de las 8:00, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando los 10 grados , pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 40% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto significa que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Estas rachas podrían ser más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. La visibilidad mejorará ligeramente, aunque la bruma podría persistir en algunas zonas.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. La jornada se caracterizará por un ambiente invernal, ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.