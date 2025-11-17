El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura sea de 10 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente a 17 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 30% de lluvia en las primeras horas de la mañana, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones mínimas esperadas. A medida que el día avanza, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco durante la mayor parte de la jornada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas posibles aclaraciones hacia la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día estará caracterizado por un ambiente nublado y gris. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para el tiempo variable y llevar ropa adecuada para el frío y la posibilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, ofreciendo un respiro del tiempo más invernal de la mañana. En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.