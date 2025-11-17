El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una ligera precipitación de 1 mm. A medida que avance la mañana, la situación mejorará, y se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se mantendrán en torno a los 10 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 18 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 38 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, que irá disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de inestabilidad, el resto del día se presentará favorable para actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, aunque se espera que haya bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la percepción de distancias. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará notablemente.

En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque es importante estar preparados para un inicio de jornada algo fresco y con viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.