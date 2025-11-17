El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una ligera precipitación de 1 mm. A medida que avance la mañana, la situación mejorará, y se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se mantendrán en torno a los 10 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 18 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 38 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, que irá disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de inestabilidad, el resto del día se presentará favorable para actividades al aire libre.
La visibilidad será buena, aunque se espera que haya bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la percepción de distancias. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará notablemente.
En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque es importante estar preparados para un inicio de jornada algo fresco y con viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- La Navidad llega a Vigo con ilusión impermeable
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- El Paseo de Alfonso luce su nueva plaza-mirador