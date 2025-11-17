El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 78% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia ligera. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 8 y 9 grados .

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que podrían llegar a los 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, pero se espera que se mantenga entre 20 y 40 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos mayormente nublados, posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.