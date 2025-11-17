El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso, especialmente en las primeras horas, donde se prevé la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. A medida que avance la mañana, el cielo se irá despejando, y para el mediodía, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente soleado.

La temperatura en Cangas oscilará entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 11 grados en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alcanzando el 94% al amanecer, pero que se espera que baje a un 68% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima un 30% de posibilidad de lluvias en las primeras horas del día, pero esta cifra se reducirá a cero en las horas posteriores, lo que sugiere que la mayor parte del día será seco y soleado. Las condiciones climáticas mejorarán notablemente a medida que se acerque la tarde, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja después de la mañana, el tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.