El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto con tormenta y lluvia escasa, pero a medida que avanza el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 65% y el 80% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, aunque la brisa ayudará a mitigar el efecto.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 4 y 40 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero se espera que el resto del día permanezca seco. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o paseos por la costa. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:11. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados en las horas nocturnas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos tranquilos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las actividades diarias y del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.