El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 18 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con la disminución de la nubosidad, hará que el ambiente sea más agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 30% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a cero en las siguientes franjas horarias. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de inestabilidad, el resto del día se presentará mayormente seco y soleado.

En resumen, Caldas de Reis disfrutará de un día que comenzará con algunas nubes y bruma, pero que rápidamente se transformará en un ambiente soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas moderadas y un viento fresco, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.