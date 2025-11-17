El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de tormenta y lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con una probabilidad de lluvia del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados. La sensación de frío se verá acentuada por un viento del sureste que soplará a una velocidad de 5 a 10 km/h, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 98% en las primeras horas.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, con una tendencia a despejarse. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que no haya precipitaciones a partir de la mañana.

El viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento de la temperatura. La tarde se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 18:11, aunque la humedad seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 64%.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 7 de la tarde. El viento se mantendrá moderado, con velocidades de entre 7 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un inicio nublado con posibilidades de lluvia, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.