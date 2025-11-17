El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados al inicio del día, descendiendo a 9 grados en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las condiciones de lluvia se irán disipando. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 10 grados, con una humedad relativa del 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se aclare gradualmente, con períodos de sol y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados. La humedad relativa disminuirá a medida que avance el día, bajando a un 68% hacia las 3 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h desde el noreste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento soplará con mayor intensidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde.

Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá en 0% durante la tarde y la noche, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

En resumen, Barro experimentará un día variable, comenzando con condiciones de lluvia y tormenta, pero mejorando hacia la tarde con cielos más despejados y temperaturas agradables. Se recomienda a los residentes estar preparados para las primeras horas del día, pero también aprovechar el tiempo más favorable que se espera en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.