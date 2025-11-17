El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente cubierto, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 40%. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, dando paso a cielos despejados que dominarán la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura baje a 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa también será notable, comenzando en un 93% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% por la noche.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves hacia la tarde y noche, lo que contribuirá a un tiempo más apacible.

La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% durante las primeras horas, pero se espera que esta posibilidad se disipe rápidamente, dejando un día mayormente tranquilo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona, especialmente al atardecer, que se producirá a las 18:12.

En resumen, Baiona experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia ligera, pero con una clara tendencia hacia la mejora, culminando en un ambiente despejado y fresco. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.