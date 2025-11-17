El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 83%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Sin embargo, las probabilidades de precipitación se mantienen en un 0% durante la mayor parte de la jornada, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas. A pesar de la nubosidad, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados , proporcionando un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a este en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas se mantiene en un 70% durante las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores, lo que refuerza la idea de que la jornada se desarrollará sin incidentes meteorológicos significativos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la nubosidad aumentará en la tarde, las condiciones se mantendrán favorables para actividades al aire libre, con un ambiente fresco y sin lluvias a la vista. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo templado que se presenta en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.