El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas.

A lo largo de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una ligera subida a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles del 92% en la mañana, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo de lo habitual.

La precipitación será un factor constante durante el día, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y disminuyendo a 1 mm en la tarde. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación es del 100%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h desde el sur en la mañana, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá notable, con rachas de hasta 24 km/h en la tarde.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las tormentas disminuya ligeramente. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 65% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como un día de tormentas y lluvias, con temperaturas frescas y un ambiente muy húmedo. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al desplazarse, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.