El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor constante, con valores que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la lluvia se tornará más escasa, pero no se descartan chubascos intermitentes. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 39 km/h, especialmente durante la mañana. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-16 km/h en las horas de la tarde y la noche.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán menos intensas, aún podrían presentarse. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, lo que permitirá que la sensación térmica no sea demasiado fría.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.