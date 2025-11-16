El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de tormenta del 75% durante la mañana y un 70% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede generar una atmósfera bastante densa y húmeda, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 1 y 5 mm a lo largo del día, con un pico notable de 8 mm en la tarde. Esto significa que, aunque las lluvias no serán torrenciales, sí se presentarán de manera constante, lo que podría causar encharcamientos en las calles y carreteras. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h, principalmente del sur y suroeste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Los vientos serán más fuertes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda asegurar objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales en la visibilidad hacia la tarde, aunque las probabilidades de tormenta seguirán presentes. La bruma podría aparecer en las horas más frescas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y vientos moderados. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.