El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 86% y el 100%, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a la formación de brumas y reducir la visibilidad en algunos momentos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría coincidir con la llegada de las lluvias más intensas.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad variable, con momentos de mayor cobertura que podrían dar paso a lluvias más significativas, especialmente entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la misma franja horaria. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, Vila de Cruces enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones cambiantes y mantengan un paraguas a mano, así como abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.